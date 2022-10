Elmas ironico con Spalletti: la simpatica frecciata sui social

Non sarà forse l'inizio di stagione che si aspettava, Elijf Elmas, al Napoli. Dopo l'esplosione della nuova stella azzurra Kvaratshkelia, il trequartista macedone è rimasto un po' ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti, tanto da aver deciso di sfogarsi sui social con una frecciatina ironica pubblicata su Instagram. Otto presenze per lui in campionato quest'anno, giocando però quasi sempre scampoli di partita, e una rete segnata. Forse non abbastanza per farlo sentire totalmente soddisfatto di se stesso, nonostante gli ottimi risultati che gli azzurri stanno raccogliendo in Serie A e in Champions.