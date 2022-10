Coppa d'Asia 2023: il Napoli può perdere Kim, ecco quando

Il Napoli, la prossima stagione, rischia di perdere il sudcoreano Kim, proprio nella fase centrale. Oggi, infatti, è stato ufficializzato che sarà il Qatar il Paese ospitante della prossima Coppa d'Asia, in programma nel 2023. Come per i Mondiali, che si disputeranno dal prossimo 20 novembre al 18 dicembre, la competizione potrebbe non giocarsi in estate – quando le temperature sono troppo alte – ma proprio tra novembre e dicembre del prossimo anno.