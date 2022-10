Napoli, test Anguissa per la Roma: Spalletti ci spera

NAPOLI - Si ricomincia. Torna il Napoli, tornano gli allenamenti e anche i dubbi in vista della grande sfida in programma domenica all'Olimpico con la Roma: il miglior attacco del campionato (23) contro il peggiore delle prime sette in classifica (13), ma anche il confronto tra due squadre che in termini di fase difensiva riescono a limitare i danni nella stessa maniera (9 reti incassate per entrambe). In quest'ottica, e dunque dal punto di vista dell'organizzazione difensiva, sarà fondamentale la valutazione delle condizioni di Anguissa, fermo dalla notte-bis con l'Ajax per un problema muscolare: Spalletti non ha mai perso la speranza di recuperarlo in tempo per la partita di Roma, e dunque in netto anticipo rispetto ai tempi di recupero stimati, ma prima di avvalorare le aspirazioni del signor Luciano è necessario cominciare a valutare le sue condizioni a una settimana dall'infortunio. Ovvero: oggi.