Napoli al lavoro: Anguissa, personalizzato sul campo e speranze per Roma

Dopo i due giorni liberi concessi da Luciano Spalletti, questa mattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti con nel mirino la trasferta dell'Olimpico contro la Roma di José Mourinho, in programma domenica prossima alle 20.45. La situazione infortunati in casa azzurra è in evoluzione, con Anguissa che sta facendo il possibile per recuperare già per la prossima sfida.