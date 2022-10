Napoli, Giuntoli: "Non rispondo a Mourinho, continuiamo a crescere"

Cristiano Giuntoli ha parlato poco prima del via del posticipo della decima giornata di Serie A Roma-Napoli . Il direttore sportivo del club azzurro spera che la squadra di Spalletti continui la sua incredibile cavalcata intrapresa in questa prima parte di stagione.

Napoli, Giuntoli: "Non rispondo a Mourinho"

"La provocazione di Mourinho quando dice che ogni tanto il favorito perde? Noi non rispondiamo a Mourinho, non rispondiamo a nessuno, dobbiamo pensare a fare la nostra prestazione e fare risultato. Dobbiamo cercare di crescere e basta. Ndombele più in ritardo rispetto agli altri? Ora è riduttivo parlare dei singoli, la squadra sta facendo bene e deve continuare così. Guardiamo di partita in partita".