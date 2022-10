Roma-Napoli diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Roma è pronta a sfidare il Napoli di Luciano Spalletti per la quarta vittoria consecutiva in campionato e raggiungere i piani alti della classifica. La squadra di José Mourinho , priva di Dybala, Wijnaldum e Celik, cercherà il successo contro gli azzurri sotto gli occhi di oltre 61mila tifosi.

18:40

Napoli, l'arma Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 13 gol in 14 partite in questa stagione con il Napoli in tutte le competizioni (sette reti e sei assist), più di qualsiasi altro calciatore di Serie A nel 2022/23.

18:20

Roma e Napoli al top sui calci piazzati

A partire dallo scorso campionato, Napoli (35) e Roma (31) sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol su calcio piazzato in Serie A.