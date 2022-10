Dybala incantato dall'inno della Roma: la reazione in tribuna all'Olimpico

Clima da grandi occasioni all'Olimpico per Roma-Napoli. Tra i grandi assenti della sfida in campo c'è anche Paulo Dybala, tenuto ai box da una lesione al retto femorale rimediata contro il Lecce. L'argentino non ha però voluto mancare l'appuntamento con la super sfida contro gli uomini di Spalletti e si è seduto in tribuna per continuare a supportare i compagni di squadra nonostante l'infortunio. Le telecamere lo hanno subito inquadrato mostrando tutta la sua grande emozione nell'ascoltare l'inno della Roma. Non è sfuggita la reazione: afferrato il telefono, la Joya ha voluto registrare il suggestivo momento, con i 60mila in festa che cantavano sulle note di "Roma Roma Roma". Un momento che ha fatto impazzire i tifosi giallorossi anche sui social.