ROMA - Non c'è pace per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha avvertito ancora una volta un problema al flessore, quello che lo sta tormentando dall'inizio della stagione. Anche nella sfida contro il Napoli Pellegrini ha avvertito dolore al flessore, a rivelarlo lo stesso Mourinho: "Mi aveva chiesto il cambio, ma io non gliel'ho concesso. È ancora il problema al flessore". Pellegirni sarà valutato nei prossimi giorni, Mou spera che non abbia bisogno di stop.