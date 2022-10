Qatar 2022, i pre-convocati del Portogallo: c'è Ronaldo, presenti quattro giocatori di Serie A

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha diramato l’elenco dei pre-convocati per il Mondiale in Qatar. Il tecnico lusitano ha compilato una lista di ben 55 giocatori, il numero massimo consentito dalla Fifa per la prima selezione. La lista dovrà poi essere scremata per arrivare all’elemco definitivo di 26 elementi, da consegnare entro il 14 novembre.