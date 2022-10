"Escludete l'Iran dal Mondiale e ripescate l'Italia", arriva l'appello alla Fifa

ROMA - A meno di un mese dal via della Coppa del Mondo in Qatar c'è chi tira in ballo il nome dell'Italia in chiave ripescaggio. Continuano infatti gli appelli alla Fifa per escludere dalla rassegna iridata l'Iran, di cui si chiede l'estromissione per rivendicare il rispetto dei diritti delle donne e per il modo in cui sono state represse le rivolte seguite alla morte di Mahsa Amini e Hadith Najafi. L'ultimo in ordine di tempo arriva da Paolo Zampolli, membro del 'The Kennedy Center', che ha scritto una lettera a Gianni Infantino, presidente della Fifa: "Ancora una volta il mondo aspetta una sua azione da leader per escludere l'Iran dalla Coppa del Mondo. Con il primo ministro inglese Boris Johnson (lo era all'epoca, ndr) avete preso posizione contro la Superlega. Quello che ruota attorno alla Fifa non dovrebbe essere oscurato da notizie politiche negative per i miliardi di fan di tutto il mondo. Notizie che potrebbero influenzare il buon lavoro che lei e lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani avete compiuto".