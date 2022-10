Camorra: 11 arresti per usura, tra le vittime anche Bruscolotti

Undici arresti eseguiti questa mattina dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli per usura, giro gestito dalla camorra. Tra le vittime anche l'ex calciatore del Napoli, il difensore Giuseppe Bruscolotti. Tra coloro che hanno ricevuto l'ordinanza di custodia cautelare anche un militare dell'Arma, accusato di corruzione. Sono stati scoperti nove casi di usura ai danni di imprenditori, tra i quali c'è anche Bruscolotti, che erano costretti a pagare tassi tra il 25 e il 40 per cento di interessi.