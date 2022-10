Simona Ventura: “Napoli sorpresa del campionato, Maradona pieno una soddisfazione”

“Il Napoli ha bastonato tutti”. E questo è solo uno dei complimenti che Simona Ventura, ospite di 'Il Bello del Calcio' su Televomero, ha riservato alla squadra azzurra di Luciano Spalletti. Complimenti che vengono estesi a tutto l'ambiente partenopeo per ciò che sta accadendo, con il club primo in Italia e in Europa e l'euforia dello stadio 'Maradona' a ogni partita di Di Lorenzo e compagni.