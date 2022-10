Simeone e l'urlo "The Champions" da brividi: la foto diventa virale

...E, subito dopo l'urlo, la doppietta del Cholito

Il risultato, per l'appunto è stato eccezionale: prima il diagonale (al 10') sulla verticalizzazione di capitan Giovanni Di Lorenzo. Subito dopo, l'incornata vincente su assist teso, dalla mancina, di Mario Rui. Alla fine del match, terminato 3-0 grazie alla rete dell'esordiente Leo Skiri Østigård (il centesimo della storia del Napoli in Coppa dei Campioni), quindi, il riconoscimento di migliore in campo. Proprio una notte indimenticabile per il Cholito.