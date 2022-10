Napoli, Lozano tra i preconvocati dal Messico per il Mondiale

Le grandi prestazioni di Lozano non sono certo passate inosservate, nemmeno nel suo Messico. Il giocatore azzurro è tra i preconvocati dal ct Gerardo 'Tata' Martino per i Mondiali in Qatar. Con il Napoli, il giocatore classe 1995 ha segnato tre gol in questo inizio di stagione, regalando ottime prestazioni come tutti i suoi compagni. Sono 31 gli uomini scelti dall'ex tecnico del Barcellona e saranno cinque quelli che andranno tagliati: difficilmente la nazionale sudamericana rinuncerà al Chucky per il Qatar.