Tanti tifosi al Maradona con la maglia rossa: svelato il mistero

NAPOLI - Al Maradona, nel giorno della festa per Diego, che domani (30 ottobre) avrebbe compiuto 62 anni, il solito Napoli dà spettacolo, chiudendo il primo tempo contro il Sassuolo sul 3-0. Uno show a piente tinte azzurre, anche se sugli spalti dello stadio spunta una folta macchia rossa che spicca. Il motivo? C'entra Kvaratskhelia: sono i tifosi georgiani venuti a Napoli in rosso, colore sulla bandiera e della nazionale, per gustarsi dal vivo le magie di Kvara. Che non tradisce: due assist e un gol in 45', un vero fenomeno.