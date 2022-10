Napoli-Sassuolo 3-0 diretta: Sassuolo pericoloso

16:02

46' - Traorè per Ceide: cambia il Sassuolo

Prima sostituzione della partita a inizio secondo tempo: Dionisi mette in campo Traorè per Ceide.

15:47

45'+1': Napoli-Sassuolo 3-0 a fine primo tempo

Prima parte di gara con il Napoli avanti 3-0 con il Sassuolo. Azzurri cinici, che hanno sfruttato le occasioni, non così ga fatto la squadra di Dionisi. L'incontro sembra già in cassaforte per Spalletti.

15:35

36' - Kvaratskhelia: e sono 3

Mario Rui trova Kvaratskhelia, che firma il 3-0, evitando il fuorigioco. Dopo due assist, il gol per il georgiano. Straripante davanti il Napoli.

15:28

29' - Laurentié impegna Meret

Ancora il Sassuolo: Laurentié impegna Meret che interviene di piede. Bella l'azione costruita da Thorsvedt.

15:21

22' - Meret decisivo su Thorsvedt

Thorsvedt solo davanti a Meret, che gli dice no. Il giocatore del Sassuolo era stato bravo a saltare la trappola del fuorigioco.

15:19

20' - Letale Osimhen: 2-0

Kvaratskhelia-Osimhen: combinazione ancora letale per il Sassuolo. Siamo 2-0. In attacco il Napoli non perdona nessuno.

15:15

16' - Palla gol per PInamonti

Sassuolo pericoloso con Pinamonti. Laurientiè salta due uomini e poi serve Pinamonti al limite dell'area: tiro che finisce sulla sinistra dei pali di Meret.

15:07

8' - Mario Rui vicino al 2-0

Mario Rui vicino al raddoppio. Lobotka esce bene e serve precisamente Mario Rui che avanza e poi tira, Consigli deve intervenire con il pallone che batte sulla traversa e finisce in angolo.

15:03

4' - Osimhen sblocca l'incontro

Osimhen porta avanti il Napoli: Assist di Di Lorenzo, spizza Kvaratskhelia, controlla di sinistro e poi batte ancora di sinistro Osimhen che batte Consigli.

15:00

1' - Napoli-Sassuolo è cominciata

Calcio d'inizio per gli azzurri che attaccano da sinistra verso destra. Stadio gremito e bel sole.

14:45

Abbraccio tra Dionisi e Raspadori

Abbraccio al Maradona tra Giacomo Raspadori, ex Sassuolo ora al Napoli, e l'allenatore dei neroverdi Dionisi. Oggi Raspadori parte dalla panchina. Per la prima volta affronta i suoi ex compagni.

14:25

La festa per Maradona è in corso

Alle 13:30 ha preso il via la festa per il 62esimo compleanno di Maradona. Al centro del campo amici ed ex compagni del Pibe de Oro lo hanno ricordato con le loro parole. Un'enorme bandiera con il volto di Maradona è stata sventolata da 60 bambini che indossavano una t-shirt con scritto 'Auguri Diego' .Le squadre intanto scendono sul terreno di gioco per il riscaldamento.

14:09

Napoli-Sassuolo: Mario Rui vince il ballottaggio

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo:



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Luciano Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurientè.

Allenatore: Alessio Dionisi.

13:46

Festa per Maradona

Prima del fischio d'inizio si festeggia in anticipo di un giorno il 62esimo compleanno di Diego Maradona. Ecco come; "C’è un mondo privo di Diego eppure di lui colmo, che non s’è staccato mai dall’immagine plastica di quel Dio senza tempo , e il “ Maradona ”, per Napoli-Sassuolo, vibrerà ancora, lo farà (anche) perché lo ha voluto Stefano Ceci, il suo amico che divenne manager, e che s’è industriato affinché questa giornata, la vigilia del 62 º compleanno del Re, non venisse soffocata dalla malinconia: "Coinvolgeremo i bambini, Diego ha sempre voluto uno stadio pieno di bambini. Ci sarà di nuovo il giro di campo della statua: e i ragazzi la accompagneranno con delle bandiere. Ci saranno le magliette fatte per Diego e ci sarà Clementino che canterà un pezzo inedito dedicato a lui".

13:31

Napoli, con il Sassuolo per la 13esima vittoria consecutiva

Il Napoli di Spalletti vuole vincere ancora. Contro il Sassuolo mancheranno solo Sirigu e Rrahmani, recupera Anguissa. Se batterà il Sassuolo, la squadra azzurra otterrà la 13esima vittoria consecutiva tra campionato e Champions: un record.

Napoli - Stadio Maradona