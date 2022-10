Sulle tracce di Ronaldo e Haaland: i numeri da fuoriclasse di Kvaratskhelia

La doppia cifra di gol e assist non è lontana per Khvicha Kvaratskhelia , protagonista assoluto anche nell’ennesima goleada stagionale del Napoli, implacabile anche contro il Sassuolo. L’attaccante georgiano è stato il mattatore del 4-0 ai neroverdi insieme a Victor Osimhen , autore della prima tripletta della propria carriera nei campionati nazionali.

Kvaratskhelia assistman d'oro, Osimhen ringrazia

I primi due centri del nigeriano, arrivati nei primi 20 minuti di partita, sono stati favoriti proprio dagli assist di Kvaratskhelia, che ha così aggiornato i propri numeri complessivi tra campionato e Champions portandosi a quota otto passaggi vincenti, cinque dei quali in campionato, e sette gol, cinque dei quali in Serie A, dove il georgiano non trovava la via della rete dal 1° ottobre contro il Torino e dove il… nuovo KK ha quasi equamente diviso le proprie realizzazioni tra gare casalinghe (quattro) e esterne (tre).

Il Napoli, il Sassuolo e gli esterni: Kvaratskhelia eguagli Insigne

E se quella di chiudere i match casalinghi entro i primi 30 minuti è ormai un’abitudine per il Napoli, che già contro il Torino aveva segnato due gol addirittura nei primi 15 minuti, con Zambo Anguissa, servire due passaggi vincenti in meno di un quarto di tempo non è da tutti. Nella storia del Napoli e in assoluto. Anzi, prima di Kvara l'ultimo giocatore azzurro capace di una simile impresa era stato Lorenzo Insigne, proprio il precedessore del georgiano, lo scorso 30 aprile, e curiosamente proprio contro il Sassuolo.