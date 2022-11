I media inglesi: "Grande Liverpool per aver interrotto il record del Napoli"

Il Liverpool vince 2-0 con il Napoli e interrompe la serie record dei partenopei. Vendicato, ma non troppo, l'1-4 del Maradona perché la squadra di Jurgen Klopp non riesce comunque a superare quella di Luciano Spalletti nel girone e si deve accontentare del secondo posto. Le apertura dei siti inglesi, oggi, oscillano proprio tra l'orgoglio per il successo e la consapevolezza che comunque non si è raggiunto il primato.

“Salah e Nunez danno fiducia al Liverpool” Il Liverpool non sta facendo una buona stagione in Premier League, anche questo ricordano i media d'oltremanica. Aggiungendo che forse questo successo sul Napoli può rinvigorire i Reds. Il Mirror parla addirittura di “vittoria storica”: “Salah salva ancora una volta il Liverpool per dare a Klopp una vittoria storica”. Poi aggiunge: “Salah e Nunez danno fiducia al Liverpool e pongono fine allo straordinario record del Napoli”.