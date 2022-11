Napoli, Simeone: "Ho lottato per essere qui, papà Diego insiste sempre su una cosa"

Simeone: "Gioco meno? La qualità è più importante"

"Siamo solo all'inizio - ha spiegato l'attaccante argentino -. Il gruppo mi fa crescere, i compagni mi fanno vedere cose che forse prima non vedevo, e ho imparato con l'esperienza che la qualità è più importante di quanto puoi giocare. Poi è ovvio che uno vuole giocare di più ma io sono felicissimo di aiutare il gruppo col tempo che mi tocca. Rispondo presente se hanno bisogno di me".

Simeone: "Papà Diego mi ripete spesso una cosa"

Diego Simeone sta seguendo dalla distanza i progressi del figlio: "Mi segue sempre con attenzione ed è contento per me, di quello che sto facendo con la maglia degli azzurri. Ha molto rispetto per Luciano Spalletti, così come lo aveva per tutti gli altri tecnici con i quali ho avuto la fortuna di lavorare. I consigli? Ogni volta che parliamo è inevitabile parlare di calcio, ma non parliamo mai di cosa dovrei fare. Non si intromette nel lavoro degli allenatori, ma mi dice sempre che il linguaggio del corpo è fondamentale. Presta molta attenzione ai miei movimenti sul campo e poi mi dice se c'è qualcosa che non va".

Simeone: "Voglio continuare a vivere queste emozioni"

"Quali sono i miei sogni? Da piccolo ho sempre voluto essere a Napoli, immaginate per me ora come sto vivendo tutto, con tanta emozione, con tanta voglia. Ho lottato per essere qui e ci sono riuscito. Poi il prossimo sogno ce l'ho bene fisso in mente, sono felice e voglio continuare a vivere queste emozioni per raggiungerlo".