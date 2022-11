Napoli, Kvaratshkelia salta l'Atalanta per lombalgia acuta

Una brutta notizia per il Napoli: il georgiano Kvaratskhelia dovrà saltare la trasferta di domani contro l'Atalanta a causa di lombalgia acuta. Un duro colpo per Luciano Spalletti, vista l'importanza del giocatore nello scacchiere tattico degli azzurri. Il tecnico a questo punto dovrà rivedere le sue scelte sul tridente da mandare in campo contro la squadra di Gasperini. Ci saranno sicuramente Lozano e Osimhen, il terzo è da scegliere.