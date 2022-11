De Laurentiis e il Lotto: sulla ruota di Napoli esce la quaterna dei campioni

Napoli sorride incredula alla quaterna del Lotto uscita sulla sua ruota. Quattro numeri che identificano quattro campioni che giocano in azzurri e, a completare la clamorosa cinquina, il numero 32, quanti sono al momento i punti in classifica della squadra di Luciano Spalletti. Non poteva naturalmente restare indifferente a questa estrazione di mercoledì 31 ottobre il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha commentato con un tweet.