Kvaratskhelia dopo il furto dell'auto a Napoli: la tentazione di trasferirsi, ecco dove

Un'assenza pesante per Spalletti in vista della trasferta contro l'Atalanta. Kvaratskhelia si è dovuto arrendere in fretta, perché con il fisico non si scherza, e ha capito dall’entità del dolore che l’Atalanta non sarebbe stato un avversario ma un tormento che va ad aggiungersi a quel filo di preoccupazione che da due giorni l’infastidisce: la tentazione, dopo il furto (lampo) dell’auto nel giardino di casa, è di cominciare a dare un’occhiata ad un appartamento a Napoli, per starsene più dentro la città e meno isolato, per poter anche immediatamente dimenticare.