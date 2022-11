Napoli, festa social dopo il colpo di Bergamo: esulta anche Kvaratskhelia

Il Napoli passa in casa dell' Atalanta grazie a una rimonta di cuore, tecnica e personalità e fa il vuoto alle proprie spalle in attesa degli scontri diretti della domenica. Al Gewiss Stadium ha fatto tutto Victor Osimhen , autore del fallo di mano che ha originato il rigore trasformato da Lookman cinque minuti prima del pareggio firmato dal mumero 9 azzurro, che ha poi fornito l’assist per Elmas al termine di un’azione caparbia.

Juan Jesus esalta il Napoli: "Siamo dei guerrieri"

A parole nessuno, da Luciano Spalletti ai giocatori, pensa che il traguardo sia più vicino, quella di Bergamo è stata solo una tappa, seppur molto importante e significativa, ma al termine della partita è esplosa la festa social dei giocatori azzurri. Matteo Politano, subentrato a metà ripresa a Hirving Lozano, ha pubblicato una Instagram Story che ha saputo riassumere in poche parole la prestazione offerta dalla squadra: "Una prova di forza straordinaria. Una grande vittoria contro un grande avversario" le parole usate dall’ex esterno della Roma, che ha poi taggato in un'altra Story composta da due semplici, ma emblematici cuori l’amico Juan Jesus, a propria volta come sempre più articolato nel post Instagram: "Guerrieri ne abbiamo? Ps. Crederci fino all’ultimo cross, sempre! Oggi applausi per SuperSine e ancora SuperVictor. Complimenti a tutti. E sono 9!!".

Napoli in fuga, Kvaratskhelia esulta... da casa

Non poteva mancare poi il commento social di Khvicha Kvaratskhelia, bloccato a Napoli dalla lombalgia scomoda eredità del colpo subito a Liverpool da Alexander-Arnold. L’esterno georgiano, che in stagione non aveva ancora saltato nessuna partita, eccetto quella di ritorno contro i Rangers e i primi 60 minuti della gara contro il Lecce, ha postato l’abbraccio di gruppo dopo il gol di Elmas, condendo il tutto con tre, significativi emoticon muscolari, più che mai a tema per celebrare la prova di forza offerta dal Napoli.