Rubata l'auto della moglie di Kim: altro furto a Napoli dopo il caso Kvaratskhelia

Ancora un'auto rubata ai danni di un giocatore del Napoli . Questa volta la vittima del furto è stata la moglie di Kim . La macchina è stata portata via venerdì sera a Posillipo: si tratta di una 500 di lusso. Un paio di giorni prima, ricordiamo, era stata rubata anche la Mini Cooper di Kvaratskhelia , a Cuma, ritrovata qualche ora dopo in provincia di Caserta.

Le autorità vogliono capire se si tratta di episodi isolati, dunque di una coincidenza che i due fatti siano avvenuti in rapida successione o, cosa che appare più probabile, qualcuno agisca proprio per colpire i calciatori del Napoli per ragioni ancora da accertare. Kim e Kvara sono due nuovi acquisti da parte del club di Aurelio De Laurentiis. Dopo il furto della sua auto, il georgiano sta anche pensando di cambiare casa.