Napoli, anche Simeone ha il suo murales ai Quartieri Spagnoli

Si infoltisce il gruppo di giocatori del Napoli che possono vantare un murales personalizzato ai Quartieri Spagnoli. Le gesta dei calciatori di Luciano Spalletti, che stanno dominando in lungo e in largo in campionato e in Champions League, hanno ispirato la vena artistica di Juan Pablo Gimenez, che ha arricchito la propria collezione di capolavori con Giovanni Simeone.