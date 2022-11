Napoli: terapie per Kvaratskhelia e Rrahmani, affaticamento per Sirigu

Seduta mattutina per il Napoli al centro di allenamento "Konami Training Center" di Castel Volturno. Gli azzurri a disposizione di Luciano Spalletti preparano il match contro l'Empoli in programma domani, martedì 8 novembre, allo stadio "Diego Armando Maradona", valevole per la quattordicesima giornata di Serie A e con fischio d'inizio alle 18.30.