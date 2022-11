Kvara, giorno decisivo. Ha nel mirino l’Udinese

NAPOLI - Kvara ci prova. Ci crede. Vorrebbe quantomeno tornare in panchina in occasione dell'ultima partita di campionato, e dell'anno, prima della lunga sosta per un Mondiale che la sua Georgia non disputerà. La lombalgia acuta che l'ha colpito dopo la partita di Champions con il Liverpool, giocata nove giorni fa, lo ha costretto a disertare sia la trasferta di Bergamo con l'Atalanta sia la sfida di martedì con l'Empoli al Maradona, e ora non resta che l'Udinese. Sabato, mica chissà quando: il tempo a disposizione è ristretto ma potrebbe bastare, considerando che il dolore sta gradualmente andando via. Certo non è al meglio, anzi non sta ancora bene e non può essere considerato recuperato ma ieri, oltre all'ormai classica seduta di terapie, ha intensificato un po' la tabella di lavoro personalizzato in palestra. Oggi, in occasione della ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, sarà valutato ancora: se il primo test della corsa in campo sarà superato senza problemi, allora potrebbe anche cominciare a fare qualcosa in gruppo. Si vedrà. Molto presto: al massimo entro domani.