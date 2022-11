Napoli, Elmas e il retroscena sul rapporto speciale con Kim

Napoli, il sogno di Elmas: "Il gruppo è il nostro segreto"

Alla quarta stagione in azzurro il numero 7 azzurro ha la fondamentale qualità di farsi trovare sempre pronto quando Luciano Spalletti lo chiama in causa, fino a diventare il giocatore dai gol pesantissimi, come quello al Milan lo scorso anno a San Siro o pochi giorni fa all’Atalanta. Intervistato da Radio Kiss Kiss, Elmas ha commentato il folgorante inizio di stagione del Napoli, svelando il segreto della squadra e la voglia di regalare a città e tifosi un sogno chiamato scudetto: “Stiamo facendo cose incredibili perché siamo un gruppo unito fuori e dentro il campo. Vogliamo continuare così. Giochiamo sempre il nostro calcio, siamo 22-25 giocatori importanti e anche chi entra dalla panchina è come i titolari. Chi va in panchina ha la stessa voglia di incidere di chi gioca titolare, proviamo sempre a sfruttare i minuti che ci dà il mister, pochi o tanti che siano, per aiutare i compagni. Tutti noi abbiamo un sogno e vogliamo realizzarlo, in particolare chi di noi viene da piccoli paesi come la Macedonia, la Slovacchia, la Georgia o il Kosovo: vogliamo fare la storia di questa città”.