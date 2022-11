Marocco-Georgia, Kvaratskhelia convocato nonostante l'infortunio

La lunga sosta dei campionati per fare spazio ai Mondiali permetterà ai giocatori che non avranno la fortuna di partecipare al torneo iridato in Qatar di rifiatare dopo la prima, intensissima parte di stagione. Per quanto riguarda la Serie A, tra i calciatori che avranno la possibilità di ricaricare le pile in vista della ripresa di campionato e Champions League c’è Khvicha Kvarastkhelia , stella e rivelazione del Napoli capolista.

Kvaratskhelia, aa Georgia "si dimentica" dell'infortunio

Prima di riposarsi, però, l’esterno georgiano dovrà rispondere alla convocazione della propria nazionale in vista delle amichevoli che le formazioni non qualificatesi per il Mondiale, tra le quali l’Italia, disputeranno nella settimana che precederà il via di Qatar 2022. Il ct della Georgia Willy Sagnol ha convocato Kvratskhelia per il test del 17 novembre contro il Marocco che si svolgerà negli Emirati Arabi, a Sharjah. Per i Leoni dell'Atlante si tratterà invece dell’ultimo test prima della partenza per il Qatar, dove il Marocco affronterà nell’ordine Croazia, Belgio e Canada, avversarie in un Gruppo F che per la squadra di Regragui si presenta ad altissimo coefficiente di difficoltà, sebbene il presidente della Federazione camerunese, Samuel Eto’o, abbia pronosticato al Marocco un lungo cammino al Mondiale.

Georgia, la cavalcata in Nations League grazie ai gol di Kvaratskhelia

La convocazione di Kvarastkhelia comunque sorprende dal momento che il giocatore del Napoli è assente per lombalgia dallo scorso 1° novembre, giorno della partita giocata in Champions League contro il Liverpool. Il numero 77 di Spalletti è stato costretto a saltare le partite contro Atalanta e Empoli ed è a rischio anche per l’ultima gara del 2022 al Maradona contro l’Udinese. Sagnol è evidentemente convinto che Kvarastkhelia possa rispondere alla convocazione, ma è facile immaginare che lo staff medico della Georgia sarà in stretto contato con quello del Napoli per monitorare le condizioni del giocatore, mattatore con cinque gol e tre assist nella cavalcata vissuta dalla Georgia nella terza edizione della Nations League, coronata dalla promozione in Lega B.