"Osimhen? La maschera non serve più ma la tiene per un motivo"

In tanti si sono chiesti come mai Victor Osimhen, perfettamente guarito, continui a portare la maschera sugli occhi. A fare chiarezza è intervenuto Roberto Ruggiero, medico e ideatore della maschera dell'attaccante nigeriano del Napoli. Ha parlato alla trasmissione 'Si Gonfia la Rete', in onda su Radio Crc.