Di Biagio: “Vincere è importante, farlo giocando bene di più”

Sulla squadra di Luciano Spalletti , Di Biagio spende parole importanti: “Stanno facendo un grandissimo campionato. Giocano a meraviglia sia in Italia che in Europa. C'è da prendere esempio perché vincere è importante ma vincere giocando bene è ancora più importante. Complimenti a loro. Poi a gennaio inizierà un altro campionato ma hanno un vantaggio importante anche a livello di consapevolezza".

Di Biagio: “Ai Mondiali Brasile, Argentina e Francia le più forti”

Di Biagio analizza poi i Mondiali in Qatar in cui l'Italia farà nuovamente, quattro anni dopo, da spettatrice: “Vedremo la competizione con un occhio diverso, da tifosi. Dobbiamo prendere atto di quello che è successo e ripartire".

Non ha una seconda nazionale per cui fare il tifo l'ex Roma e Inter: “Le favorite sono sempre le stesse. Bisogna vedere come staranno fisicamente. Brasile, Argentina e Francia hanno qualcosa in più, poi ci sarà la solita sorpresa ma non so quale potrebbe essere".