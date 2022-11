Napoli, il momento magico di Ostigard: primo gol con la Norvegia

Mentre le nazionali impegnate al Mondiale rifiniscono la preparazione con le ultime amichevoli, e in qualche caso anche gli ultimi, sforunati fuoriprogramma, come quello subito dall’Argentina costretta a rinunciare in extremis agli “italiani” Joaquin Correa e Nico Gonzalez, per il “Resto del mondo” che non sarà in Qatar è tempo di amichevoli, che per le nazionali europee sono già da leggere in ottica qualificazioni a Euro 2024, che inizieranno a marzo.

La Norvegia vince anche senza Haaland: ci pensa Ostigard

Alla fase finale del torneo continentale cercherà di qualificarsi per la prima volta la Norvegia di Leo Ostigard, sempre più punto di forza della propria rappresentativa oltre che del Napoli, dove l’ex difensore del Genoa si è fatto valere nelle ultime settimane in assenza di Rrahmani. Ebbene, all’ottava presenza in nazionale, nell’amichevole di Dublino contro l’Irlanda, Ostigard ha trovato il primo gol, quello che ha aperto le marcature nel 2-1 finale, prima del momentaneo pareggio di Browne e della marcatura decisiva dell’attaccante di origini nigeriane Ohi Omoijuanfo. Per la squadra di Stale Solbakken una vittoria di prestigio in una serata che ha visto la Norvegia priva della stella Erling Haaland, ma con in campo il futuro romanista Oa Solbakken.

Montenegro-Slovacchia, brillano gli ex della Serie A

Senza gol, invece, le apparizioni di Eljif Elmas e Stanislav Lobotka, sempre perni insostituibili per Macedonia del Nord e Slovacchia, altre due nazionali che non saranno presenti a Qatar 2022. I giustizieri dell’Italia ai playoff hanno pareggiato 1-1 contro la Finlandia, con reti di Antman e Bardhi. Per Elmas cap numero 44 in nazionale, durato 87 minuti, “arricchito” da un cartellino giallo. Spettacolare invece il 2-2 tra Montenegro e Slovacchia (per Lobotka 42ª presenza innazionale), con in gol solo ex giocatori della Serie A: per i padroni di casa doppietta dell’ex Fiorentina, ora all’Atletico Madrid, Stefan Savic, in rimonta dopo le reti slovacche firmate da un altro ex viola, David Hancko, e dall’esperto Juraj Kucka, ex di Genoa, Milan e Parma.