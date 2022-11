Bigon dice: “De Laurentiis sa scegliere le persone con cui collaborare”

Campionato fermo, spazio ai Mondiali . Così Riccardo Bigon , dirigente sportivo, a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', può parlare di entrambe le cose. In particolare del Napoli , per quel che riguarda casa nostra, ma spazia poi anche oltre andando a toccare i temi che riguardano il Qatar.

Bigon: “I Mondiali? Sappiamo come sono avvenute le assegnazioni”

La prima, da parte di Bigon, è una critica senza se e senza ma: “Il periodo è molto particolare, si sa bene come si sono svolte le assegnazioni di questo Mondiale. Chiaramente per tutti noi appassionati non è bello vedere il campionato fermo, però i Mondiali hanno sempre una grande atmosfera”.