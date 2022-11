Ferlaino ai Quartieri Spagnoli: “Maradona voleva bene ai napoletani”

L'uomo che portò Diego Maradona , il più forte del mondo, al Napoli . L'ingegnere-presidente che riempì la bacheca azzurra con i primi due (e per ora unici) scudetti della storia. Corrado Ferlaino è stato oggi a fare visita ai Quartieri Spagnoli, più precisamente al murale del Diez a due anni dalla sua scomparsa. E ha rilasciato alcuni pensieri proprio sull'argentino che nell'86 guidò pure la sua nazionale sul tetto del mondo in Messico.

Ferlaino ha detto ai giornalisti: “È sempre una grande emozione venire qui nel cuore di Napoli, dove tutti amano Maradona come lo amo io. Penso che sia un argentino napoletano. Maradona voleva bene a Napoli e a tutti i napoletani". Abbondantemente ricambiato dal popolo di questa città che non smette mai di omaggiare il numero 10 probabilmente più forte di tutti i tempi.

Se ai Quartieri Spagnoli, vicino al murale, è sorto praticamente un tempietto di magliette, gadget e bandiere per l'idolo Maradona, non mancano in altre zone di Napoli altri omaggi al sudamericano, come il ritratto che è stato disegnato su una strada della città. Sono passati due anni dall'addio a Diego, ma l'amore crescere di anno in anno.