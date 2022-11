Kvaratskhelia è guarito: partirà con il Napoli per la Turchia

Arriva un'ottima notizia per il Napoli: Kvaratskhelia è completamente guarito dalla forte lombalgia che gli aveva impedito di giocare le ultime tre partite di Serie A prima della sosta. Il georgiano del Napoli partirà dunque con i compagni di squadra per il ritiro di Antalya, in Turchia, dove gli azzurri prepareranno il ritorno in campo per il 4 gennaio.

Kvara: torna a disposizione di Spalletti Luciano Spalletti riavrà dunque da subito Kvara. Il ritrovo della squadra è previsto per mercoledì a Castel Volturno, da qui la partenza per la Turchia è prevista per il 3 dicembre. Il ritorno dal ritiro di Antalya è previsto per il 15 dicembre. Due giorni dopo, allo stadio Maradona, si disputerà un'amichevole contro il Villarreal.