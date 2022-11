Svelata la maglia natalizia del Napoli: è con una renna gigante

Una renna in bella mostra sulla prima maglia color azzurro. Questa la divisa che il Napoli indosserà durante le amichevoli dicembrine. Solo amichevoli, dal momento che, per tutto il mese di Natale, si sa, i campionati saranno fermi per via della pausa Mondiale. Continuano quindi le iniziative fantasiose, che ad esempio ad ottobre avevano prodotto una maglia con pipistrelli per richiamare la ricorrenza di Halloween.

Il Napoli e la maglia natalizia con la renna Dal sito ufficiale del club partenopeo si legge: "Dal brand EA7 by Giorgio Armani group. La maglia EA7/SSC Napoli Natale 2022 presenta il disegno di una renna come richiamo alla ricorrenza. Stampa in digitale su materiale armaturato stretch tecnico traspirante. Costruzione della manica raglan e inserti di colore rosso. Transfer su retro collo con lettering SSCN. Composizione: 90% poliestere, 10% elastan".