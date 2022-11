Napoli, 100 e più gol, il traguardo che si può ripetere

NAPOLI - La chimica, così si dice. E in quell’intruglio (magico) - inventato da Luciano Spalletti - c’è un segreto che racconta la storia. Cinquantasette reti, uno sull’altro, per costruirsi un sogno gigantesco, per risistemare i conti con il passato, esorcizzare il passato e lanciarsi a petto in fuori nel futuro: il calcio, in fondo, è un’addizione d’emozioni che si scavano nell’area di rigore altrui; è ciò che spinge al delirio (persino di massa) per una volée, uno stacco aereo, un contropiede o una prodezza; è in quella somma tra campionato e Champions ch’è servita per fare la differenza.

Osi Dieci (e già con lode) li ha segnati Victor Osimhen, un uomo e anche un bollettino medico ma anche e soprattutto una forza della natura, un atleta agile e possente, capace di sfuggire all’ennesimo attentato della sorte che dopo averlo perseguitato per due stagioni con infortuni di ogni genere e specie, pure stavolta gliene ha negate sette. Ma ci sono debiti da saldare con se stesso e Osimhen, che parecchio ha perso per strada, ha una fame che lo induce a divorare qualsiasi cosa: dieci gol, un rigore sbagliato con il Liverpool, però anche un altruismo in quest’ultima fase che lo rende nuovo, anche inedito, e lo trasforma in una specie di Superman.

L'8 volante Manco il tempo di presentarsi, piacere sono il signore dei dribbling, e per chi temesse che di quelle veroniche rimanesse fuffa o semplicemente una sfumatura di cipria, ecco la risposta: otto reti sul bigliettino da visita, incluso la capacità di andare sul dischetto, una serie di finte da mandare al manicomio mica solo gli avversari, ma il «Maradona» che profuma di Kvara. E questo è anche l’anno di Zielinski, sta a sei quando il suo personale tocca quota dieci: non si è ancora consumata mezza stagione ed è lecito che il polacco, stappato anche al Mondiale, intraveda le stelle.