Napoli, Koulibaly segna e porta il Senegal agli ottavi: dedica a Ischia

Grazie al gol di Koulibaly , il Senegal ha battuto l' Ecuador 2-1 ed è riuscito ad accedere agli ottavi dei Mondiali in Qatar . Una grande soddisfazione per il difensore del Chelsea, che al termine del match ha voluto incoraggiare la popolazione di Casamicciola dopo gli eventi di domenica: "Forza al popolo di Napoli, la mia seconda casa", ha dichiarato l'ex giocatore azzurro.

Senegal, la dedica di Koulibaly a Papa Bouba Diop

Non solo, per Koulibaly c'è stata un'altra dedica: "Questa vittoria e questo trofeo (man-of-the-match) sono per la famiglia di Papa Bouba Diop. Questo è un giorno molto speciale, volevamo commemorare il grande giocatore che era, è una leggenda del calcio senegalese, mi ha fatto sognare, ha fatto sognare tutti noi per non rovinare tutto nell’anniversario della sua morte".