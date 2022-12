Drake e la foto con la tuta del Napoli: ma un dettaglio preoccupa i tifosi

Napoli, l'omaggio di Drake divide: porta sfortuna?

Il cantante, che ha venduto in carriera circa 170 milioni di dischi a livello mondiale, è famoso anche per aver portato sfortuna alle squadre e agli sportivi a cui viene accostato: in passato il rapper ha fatto selfie con campioni come Aguero e Aubameyang, poi puntualmente protagonisti di alcune brutte sconfitte, e la sua stessa squadra del cuore, i Toronto Raptors, ha sofferto pesanti ko quando era presente ad assistere il match a bordo campo. Con questi precedenti, lo scaramantico popolo napoletano si è diviso, tra chi ha applaudito Drake per il bel gesto, e chi invece ha fatto gli scongiuri in vista della ripresa del campionato di Serie A, che vede la formazione di Spalletti capolista in classifica e in piena corsa per lo scudetto.