Vieira: "Vi dico dove può arrivare il Napoli in Champions League"

"La squadra più attrezzata per vincere la Champions League? A mio avviso il Manchester City di Pep Guardiola. Tuttavia, credo che il Napoli possa fare molta strada". Ne è convinto Patrick Vieira, che ha fatto il suo pronostico per questa edizione della coppa dalle grandi orecchie e presentato in conferenza l'amichevole tra il suo Crystal Palace e gli azzurri, in programma domani (domenica 11 dicembre) alle 16 al Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, in Turchia.

Vieira: "Il Napoli farà strada in Champions. Su Anguissa..." Sempre parlando di Napoli, le considerazioni su André-Frank Zambo Anguissa: "Un centrocampista box to box, che concilia quantità e qualità. Ha un gran fisico e lo sa usare bene: è un giocatore che stimo molto. Se assomiglia a me giocatore? Non gradisco i paragoni: erano altri tempi e il calcio è cambiato molto".