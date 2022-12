Napoli, Spalletti su Vieira: "Sarebbe stato perfetto per la nostra metà campo"

"Certamente il Crystal Palace è una squadra di livello superiore all' Antalyaspor . Con gli inglesi proveremo cose nuove". Parola di Luciano Spalletti , intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match tra Napoli e Eagles del sud di Londra, in programma domani (domenica 11 dicembre) alle 16 al Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, in Turchia.

Napoli, Spalletti: "Soddisfatto del ritiro in Turchia"

Quindi, un bilancio sul ritiro turco: "Sono molto soddisfatto, abbiamo utilizzato benissimo questo tempo a disposizione. Non ci sono stati grossi infortuni, ci siamo ulteriormente compattati e provato tante situazioni in vista della ripresa del campionato. Le strutture che ci hanno ospitato sono state ottime, per cui, davvero, non posso che dirmi contento".

Spalletti, i lungodegenti e il Napoli al completo: "Si conta 'più 15' dopo la finale del Mondiale"

Una menzione, poi, ai giocatori sulla via del recupero fisico: "Salvatore Sirigu sta svolgendo un programma con valutazioni step by step e siamo felici del livello che ha raggiunto. Quando rientrerà a Napoli farà poi allenamenti: stessa cosa per Amir Rrahmani, che ha sfruttato questa pausa per rimettere dentro lavoro fisico per poi iniziare col pallone a Castel Volturno. Diego Demme, infine, è alle prese con un affaticamento ma senza lesioni e contro il Crystal Palace starà fuori a scopo precauzionale". Infine, quando si potrà rivedere la squadra al completo: "Si fa 'più 15' (giorni, ndr) dopo la fine del Mondiale e poi si capirà in quanti saranno effettivamente a disposizione".