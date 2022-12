Hamsik: "Pronto a chiudere la carriera a Napoli"

In una intervista rilasciata a Dazn Heroes, Marek Hamsik ha parlato del suo lungo trascorso a e col Napoli. Passato, ma non solo... "Chiudere la carriera a Napoli? Se mi chiamassero sarebbe impossibile dire di No. Certo che mi piacerebbe perché No?".

Hamsik: "Finire la carriera a Napoli? Perché No? Attualmente Hamsik milita nel Trabzonspor, club con cui si è laureato campione di Turchia. Qui è arrivato dopo un anno in Svezia (all'IFK Goteborg) e, prima, con la maglia del Dalian: "Se non ci fosse stata la Cina avrei chiuso la carriera a Napoli. Negli anni mi hanno voluto Allegri al Milan nel 2012, Mazzarri all'Inter nel 2014, poi più volte la Juventus con le chiamate di Nedved. Ma io ho sempre rifiutato e rinnovato 5 volte in azzurro: al Napoli ho sempre avuto tutto ciò che mi serviva".