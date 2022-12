Napoli verso l'Inter: Spalletti sorride, ha recuperato anche Demme

Sorrisi all'Sscn Konami Training Center di Castel Volturno perché il Napoli recupera un altro uomo in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio, con il big match di San Siro contro l' Inter di Simone Inzaghi alle ore 20:45.

Napoli: l'allenamento e la partitella

Il Napoli si è allenato in mattinata al centro sportivo in vista della 16esima giornata di Serie A, che gli azzurri affronteranno con 8 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, ovvero il Milan. La sessione è iniziata sul campo con il lavoro tecnico effettuato con l'aiuto di porte piccole. Successivamente, la rosa è stata divisa in due gruppi, impegnati – alternativamente – in una prima parte dedicata al lavoro di forza, sul campo 1, e in una seconda partite in seduta tecnico tattica.