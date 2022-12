Inter-Napoli, vietati i biglietti ai residenti in Campania

Inter-Napoli non potrà essere vista, a San Siro, dai residenti in Campania, anche se provvisti della tessera del tifoso. Lo ha stabilito il prefetto di Milano, Renato Saccone, su consiglio del Comitato di analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive di Milano. Potranno accedere regolarmente allo stadio i residenti nella regione Campania provvisti di fidelity card dell'Inter.

Inter-Napoli: si temevano disordini Il divieto è scattato nel momento in cui il Comitato ha ravvisato il pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras in occasione della partita in programma il 4 gennaio alle 20:45 a San Siro. Da qui, il suggerimento – in via preventiva – di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti campani.