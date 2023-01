Il commovente gesto di Spalletti per Vialli in sala stampa prima della conferenza

Vialli, il gesto commovente di Spalletti

Dopo il minuto di raccoglimento, Spalletti non ha aspettato una domanda su Vialli, è stato diretto nel ricordarlo a suo modo assieme a Mihajlovic: "Dopo la sua morte non ci fu conferenza stampa e abbiamo unito entrambi i ricordi in un minuto. Su Gianluca penso alla stagione 85 a Chiavari, era la Sampdoria sua e di Mancini, già allora si vedeva fosse un leader senza farlo mai pesare a nessuno. E' stato uno dei primi usciti dall'Italia che si è fatto valere in Premier facendo poi anche l'allenatore e il commentatore con grande competenza e il rispetto di tutti. Una grandezza in campo e nella vita. Grazie Gianluca".