Spalletti show sul rigore e le parole a sorpresa sulla Juve

Napoli, Spalletti sulla Juve e i rigoristi

La vittoria contro la Sampdoria ha permesso al Napoli di tornare a +7 sulla Juventus che, per Spalletti, "è la squadra più difficile da affrontare come Inter e Milan e una delle più forti del campionato per calciatori, allenatore e forza societaria". La vittoria di Marassi è stata caratterizzata anche dai rigori con Politano che l'ha fallito ed Elmas freddo nella ripresa: "Il secondo lo doveva battere proprio Elmas e il primo uguale - ha spiegato Spalletti -, poi si sono messi d'accordo in un'altra maniera. Siamo organizzati bene". Kim è uscito all'intervallo: "Aveva un indurimento muscolare, non volevamo rischiarlo perché altrimenti lo perdi per qualche mese. Il ritmo partita si deve riprendere" ha concluso Spalletti.