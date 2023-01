Spalletti, la domanda del giornalista lo fa arrabbiare: "Non faccia l'allusivo"

La risposta piccata di Spalletti

"Noi siamo organizzati bene - la risposta piccata di Spalletti ai microfoni di Dazn -. Non faccia l'allusivo. Per cui mi faccia la domanda come la deve fare. Il secondo ho detto io di farlo battere ad Elmas. Il primo invece avevo indicato io il tiratore e poi i calciatori in campo si sono messi d'accordo. Per cui siamo organizzati bene. Provi a dirlo?". "Organizzati bene", risponde il giornalista, "Bravo, perfetto!", la replica di Spalletti.