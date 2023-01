Le pagelle del Napoli: Osimhen domina la scena

Spalletti (all.) 7 Un primo tempo possente che cancella i brividi iniziali. Poi è dominio delle situazioni, ma già prima che esca Rincon.

Meret 6,5

Arriva sotto la traversa, quando è appena iniziata, sulla rasoiata di Verre. E quella parata ha un senso, eh.

Di Lorenzo 5,5

Incredibile ma vero: le prime preoccupazioni sulle sue uscite, in cui la precisione è un (pericoloso) dettaglio.

Kim 6

Con quella fisicità che spazza via chi arriva, dando ampiezza alla sua azione. Un dolorino lo induce a fermarsi, per non mettere a rischio la Juventus.

Rrahmani (1’ st) 6

La Samp quasi non si vede dalle sue parti e quindi non ha da chiedere troppo a se stesso. Ma fa ciò che deve, in scioltezza.

Juan Jesus 6,5

Con autorevolezza, anticipando o chiudendo per quel che serve. E mai la sensazione di andare in affanno o di essere in difficoltà.

Mario Rui 7

Il piedino, il sinistro, è delizioso: dà i giri che servono e arriva a Osi con una padronanza assoluta. Ma poi che personalità, che piglio.

Anguissa 6,5

Per un tempo, di un’eleganza che abbaglia e confonde. Autonomia ancora limitata.

Ndombele (21’ st) 6,5

Subito una magìa, per far sparire il pallone, e comunque una consistenza anche tecnica.

Lobotka 6,5

Sfila via a Verre, va su Rincon nell’altra fase: c’è un po’ di luce a Marassi, ma appare e poi sparisce, ci mette qualche scarabocchio ma sta lì.

Elmas 6

La maledizione del rigore non lo inquieta: è freddo, persino coraggioso nella battuta, che riempie la sua giornata.

Raspadori (42’) sv

Due scatti e via.

Politano 6

Va a sbattere, dagli undici metri, su Audero, poi ci mette energia per rientrare, coprire e dimenticare e ci riesce.

Lozano (18’ st) 5,5

Scatti per allungare il Napoli e tentare ma rimanendo un filo dietro le proprie intenzioni…

Zielinski (18’ st) 6

Il palleggio nelle corde, però su ritmi che vanno calando.

Osimhen 7

È l’uomo dei sogni: gol da centravanti modernissimo, che vede cose... Ruba lo spazio, il tempo, la scena. È Cassazione.

Kvaratskhelia 5,5

Non gliene va bene più uno: un dribbling, un tiraggiro, quelle scelte un tempo naturali. Due palle-gol che una volta... E la seconda, lanciatissimo.