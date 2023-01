Napoli, la Juve trema quando vede Simeone: il motivo

Dopo la Lazio (8), la Juventus è la vittima preferita (col Torino) di Giovanni Simeone. L'attaccante del Napoli ha segnato sei gol in carriera ai bianconeri in undici partite. Spalletti questo lo sa e anche se il Cholito partirà dalla panchina, perché Osimhen in attacco è inamovibile e sta attraversando un ottimo momento di forma, ci saranno novanta minuti per sperare di trovare spazio e migliorare il suo personalissimo score.