Bereszynski: "La chiamata del Napoli una bellissima sorpresa"

"La chiamata del Napoli, la squadra più forte in Italia, è stata una bellissima sorpresa". Parola di Bartosz Bereszynski, nuovo acquisto del club di De Laurentiis, che si è trasferito pochi giorni fa dalla Sampdoria al Napoli nello scambio che ha visto fare il percorso inverso ad Alessandro Zanoli. Bereszynski ha parlato della trattativa e dei suoi obiettivi personali: "Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. So che davanti a me c'è Di Lorenzo che è un grandissimo, ma io posso crescere tanto. Tornare in Italia dopo il Mondiale con questa fiducia è stata una cosa bellissima. Per me è un onore essere qui. Sono molto contento, migliorarmi era un mio obiettivo".